Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева заочно арестован

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В Хабаровске суд по ходатайству следствия заочно заключил под стражу Анара Алияра оглы Аллахверанова, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева 20 августа. Его объявили в международный розыск.

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Алияр оглы Аллахверанов заочно арестован решением суда и объявлен в международный розыск, об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на СУ СКР по Хабаровскому краю.

Ранее МВД региона объявило предполагаемого убийцу спортсмена в федеральный розыск и назначило награду в 500 тысяч рублей.

20 августа в Хабаровске между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андреем Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", затем СК переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". По ней предполагаемому убийце грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того в отношении двух сотрудников Росгвардии было возбуждено дело о халатности. По данным следователей, они прибыли на место драки, но не сделали ничего, для того чтобы разнять ее участников и задержать Аллахверанова. В Росгвардии заявили, что их сотрудники не могли предотвратить гибель пауэрлифтера Андрея Драчева, поскольку приехали на место драки уже после совершения преступления.