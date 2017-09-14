Замглавы ФСИН Коршунова обвинили в растрате 160 миллионов рублей

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В Следственном комитете России сообщили, что предъявили замглавы ФСИН Олегу Коршунову обвинение в растрате 160 миллионов рублей. В 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставки горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявили обвинение в растрате 160 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствие установило, что Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд, в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов. Речь идет о поставках горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

"В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей", - говорится в сообщении Петренко на сайте СКР.

В четверг следствие планирует избрать ему меру пресечения.

Накануне, 13 сентября, стало известно о задержании заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. При обыске в квартире чиновника были обнаружены пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей, а также коллекция из более, чем 20 элитных часов. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.