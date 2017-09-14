Три человека получили травмы в ДТП со "скорой" и Lada
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Три человека, в том числе двое сотрудников скорой помощи, пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи и легкового автомобиля Lada. Инцидент произошел на Шереметьевской улице.
Машина скорой помощи и автомобиль Lada столкнулись на Шереметьевской улице на северо-востоке столицы, сообщает РИА Новости.
В результате аварии три человека, в том числе двое сотрудников скорой помощи, пострадали. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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