10:56, 14 сентября 2017

Три человека получили травмы в ДТП со "скорой" и Lada

Теги:  Происшествие  москва  дтп

Три человека, в том числе двое сотрудников скорой помощи, пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи и легкового автомобиля Lada. Инцидент произошел на Шереметьевской улице.

Машина скорой помощи и автомобиль Lada столкнулись на Шереметьевской улице на северо-востоке столицы, сообщает РИА Новости.

В результате аварии три человека, в том числе двое сотрудников скорой помощи, пострадали. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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