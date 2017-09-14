В Таджикистане при взлете вертолета Рахмона погиб начальник аэропорта

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Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане погиб в результате несчастного случая во время проводов президента страны Эмомали Рахмона. 60-летний Дилдор Максудшоев упал из-за порыва ветра, который был вызван работой лопастей президентского вертолета, и ударился головой о камень.

Несчастный случай произошел в аэропорту города Хорог в Таджикистане. Вовремя проводов президента страны Эмомали Рахмона погиб начальник воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС.

Рахмон вылетал в Душанбе после посещения Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области. Во время взлета вертолета, начальник аэропорта 60-летний Дилдор Максудшоев упал от порыва ветра, который был вызван работой лопастей винтокрылой машины.

Причина в том, что Максудшоев находился на близком расстоянии от президентского вертолета, когда тот начал подниматься в воздух. Под напором ветра ковер, постеленный на земле, свернулся и заплел ноги стоявшему на нем начальнику. При падении он ударился головой о камень. В итоге чиновник получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.