Зрители "ТВ Центра" собрали 2 млн рублей на лечение Ульяны Потылицыной

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Зрители "ТВ Центра" собрали более двух миллионов рублей на лечение Ульяны Потылицыной. Двухлетней девочке поставили страшный диагноз - рак надпочечника.

Зрители "ТВ Центра" помогли болеющей раком надпочечника Ульяне Потылицыной. После нескольких курсов химиотерапии опухоль не исчезла. И исправить ситуацию поможет специальный радиофарм-препарат. На лечение Ульяны за один день удалось собрать всю необходимую сумму.

"ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся и помог девочке. Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, оставшиеся средства будут направлены на лечение другим детям.

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