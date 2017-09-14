ЦБ объяснил, почему отозвал лицензию у "Югры", в отличие от "Открытия"

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ЦБ рассказал, что ситуация с банком "Открытие" оказалась поправимой, кроме того, кредитная организация является одной из крупнейших в стране, связана с пенсионными фондами и страховыми организациями. Банк "Югра" даже после докапитализации не стал бы жизнеспособен, кроме того он не является системно значимым банком.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что нельзя сравнивать ситуации с банком "Югра" и "Открытие", передает РИА Новости.

"Часто задают вопрос, почему у "Югры" отозвали лицензию, а "Открытие" санировали. Первое - "Югра" не является системно значимым банком, "Открытие" - является, это один из крупнейших банков в стране. Ситуация в "Открытии" отражается на многих банках в РФ, а также на пенсионных фондах и страховых организациях, в отличие от банка "Югра", который даже в случае докапитализации не стал бы жизнеспособным", - рассказала глава Банка России.

Набиуллина сообщила, что у "Югры" кредитный портфель банка был низкого качества, а предложенный собственниками план спасения не соответствовал требованиям законодательства.

Банк "Открытие" можно "вылечить и починить", несмотря на просчеты руководства. Негативный эффект от санации банка "Открытие" на финансовую систему был минимальный. Кроме того, Набиуллина подтвердила переход члена правления ВТБ и председателя правления ВТБ24 Михаила Задорнова на руководящую должность в банк "Открытие".

29 августа стало известно о санации банка "Открытие" и введении временной администрации. Банк России оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд рублей. 28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра", несмотря на протест со стороны Генпрокуратуры.

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