Столтенберг: НАТО не спешит предоставлять Украине План действий по членству

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В НАТО не обсуждают перспективу предоставления Украине Плана действий по членству, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он добавил, что НАТО поддерживает Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности.

Перспектива предоставления Украине Плана действий по членству не обсуждается в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", - сказал он.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. Вместе с тем, он подчеркнул, что Киев не собирается сейчас подавать заявку на вступление в альянс и намерен сосредоточиться на достижении критериев НАТО.