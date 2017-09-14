ЦБ выступил против легализации криптовалют

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Центробанк видит определенные риски в использовании криптовалют и не поддержал идею их приравнивания к иностранным валютам. Кроме того, в криптовалютах наблюдаются признаки "финансовых пирамид" – их стоимость возрастает от количества участников.

Банк России не поддерживает инициативу приравнивания криптоваолют к иностранным валютам, передает ТАСС.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, против приравнивания к иностранным валютам", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, в криптовалютах наблюдаются признаки "финансовых пирамид" – их стоимость возрастает от количества участников. Набиуллина подчеркнула, что криптовалюты - это высокорискованные, спекулятивные инвестиции.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил приравнять криптовалюты к иностранным валютам. По его словам, любой гражданин должен иметь право пользоваться криптовалютой, но расплачиваться ей за товары и услуги не следует.