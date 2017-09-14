Осенью новый корпус Морозовской больницы примет первых пациентов

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Строительство новой Морозовской больницы завершено и в четверг её осмотрел Сергей Собянин.

Сергей Собянин в четверг осмотрел Морозовскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщает ТАСС.

"Закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник, здесь можно лечить практически все болезни", - сказал он, добавив, что в настоящее время в больнице идет наладка оборудования, и вскоре в новом корпусе начнется прием пациентов.