Осенью новый корпус Морозовской больницы примет первых пациентов
Теги: Москва собянин строительство больница
Строительство новой Морозовской больницы завершено и в четверг её осмотрел Сергей Собянин.
Сергей Собянин в четверг осмотрел Морозовскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщает ТАСС.
"Закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник, здесь можно лечить практически все болезни", - сказал он, добавив, что в настоящее время в больнице идет наладка оборудования, и вскоре в новом корпусе начнется прием пациентов.
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