Старейшая детская больница Москвы получит новый лечебный корпус уже осенью

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Строительство новой Морозовской больницы завершено и в четверг ее осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, это одна из лучших многопрофильных детских клиник в мире - там можно лечить практически все болезни.

На территории новой Морозовской больницы - старейшего лечебного заведения - открыт еще один корпус. Семиэтажное здание из стекла и металла сразу привлекает внимание. Внутри, так же как и снаружи, все самое новое и передовое, передает "ТВ Центр".

"Хорошая новость для маленьких москвичей и их родителей - закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из самых лучших мире многопрофильных детских клиник, здесь можно лечить практически все болезни. Строительство закончено. Идет наладка оборудования, так что я надеюсь, в ближайшее время корпус будет запущен и примет первых пациентов", - заявил Собянин.

Не просто корпус, по сути, целая клиника, которая после открытия может получить звание лучшего детского лечебного заведения страны. Стройка завершена. Здание введено в эксплуатацию. Кабинеты уже укомплектованы тремя тысячами единиц самого современного оборудования. Одна из ключевых позиций – ангиограф.

Строительство нового корпуса - проект федеральный, реализованный совместно правительством Москвы и Минздравом России. Сегодня новые интсрументы столичных медиков осмотрел мэр Москвы.

Мэра интересовало все - и специфика оборудования, проведение операций и - работа с кадрами.

Собянин: Как с комплектацией врачами, медсестрами? Сложное оборудование, нужно уметь на нём работать?

Врач: У нас уже штат готовых специалистов, все молодые энтузиасты, все обучены на работе на самом современном оборудовании. У нас дефицита нет.

Ввод в эксплуатацию лечебного корпуса Морозовской больницы позволит открыть новые направления медицинской помощи - по профилям экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга, с профильными отделениями реанимации и интенсивной терапии. Строительство заняло в общей сложности около трех лет.

В новом корпусе Морозовской больницы – 50 коек. Стационарную и амбулаторную помощь здесь смогут получить до 80 тысяч детей и подростков в год. Первых пациентов корпус будет готов принять уже в октябре.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".