Режим работы парка "Зарядье" поменяли из-за вандалов

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В парке "Зарядье" подсчитывают ущерб, нанесённый посетителями в первые дни работы. Сумма пока не называется. Но уже известно, что помимо архитектурных конструкций, были повреждены или украдены около 10 тысяч ценных растений, в том числе занесённых в Красную книгу. По словам сотрудников, сейчас гости стали вести себя осторожнее. С четверга режим работы парка меняется.

В Парке "Зарядье", который в понедельник открылся для всех желающих, неизвестные повредили один из треугольников стеклянной коры и светового окна на крыше павильона "Медиацентр", передает "ТВ Центр".

Скорее всего, в стекло бросили камень. Сейчас уже начался ремонт. Но крыша спроектирована по специальной технологии. Замена одного фрагмента требует сложной технической работы. Нужно изготовить деталь, которая чётко подошла бы по размеру. Повреждено и стекло подсветки на тротуаре. Но и это далеко не все.

"Мы можем наблюдать и хождение по фасадам, и прыгание на стекле, и свешивание ног с козырьков. Такое ощущение, что люди за безопасность свою сами не переживают. И ободраны стволы деревьев, разбитые стекла, вытоптанные газоны, это все сейчас мы видим, хотя парк работает всего три дня", - рассказала директор по проектированию гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина.

"Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня. Это ограничения на вход в парк. Но не полностью мы останавливаем вход, а будут интервалы введены по 15 минут примерно. На территорию парка, в павильоны и на смотровую площадку "Парящий мост", - пояснила руководитель пресс-центра ГАУК Москвы "Парк "Зарядье" Карина Горобец.

В понедельник парк до 14:00 берет еженедельный тайм-аут, чтобы после выходных приводить территорию в порядок. "Не везде понятно, где ограждение. Потому что, как вы видите, дорожка переходит в посадку. Не всегда понятно, куда можно заходить, а куда нельзя", - отметил посетитель парка "Зарядье" Александр Воробьев.

Воспитание экологическое должно начинаться здесь. Именно привить любовь, привить культуру общения с природой. Предполагалось, что временные ограждения, установленные по периметру всего Зарядья, будут убраны уже в конце сентября. Но непредсказуемое поведение некоторых посетителей дало дирекции парка пищу для размышлений. Вполне вероятно, что заборы останутся на своих местах еще на какое-то время.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр", Москва.