В Москве открыли памятную доску Муслиму Магомаеву
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Памятную доску Муслиму Магомаеву открыли в Москве на доме, где он жил. Торжественная церемония состоялась в четверг в Леонтьевском переулке.
В Москве открыли памятную доску Муслиму Магомаеву. Автор композиции - народный художник России Салават Щербаков. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных, столичных органов власти, творческих союзов, музыкальных организаций и поклонники таланта Магомаева, передает "ТВ Центр".
В сквере между домом, где жил Магомаев и посольством Азербайджана несколько лет назад был установлен памятник певцу.