15:10, 15 сентября 2017

В Москве открыли памятную доску Муслиму Магомаеву

Теги:  Общество  памятник  память

Памятную доску Муслиму Магомаеву открыли в Москве на доме, где он жил. Торжественная церемония состоялась в четверг в Леонтьевском переулке.

В Москве открыли памятную доску Муслиму Магомаеву. Автор композиции - народный художник России Салават Щербаков. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных, столичных органов  власти, творческих союзов, музыкальных организаций и поклонники таланта  Магомаева, передает "ТВ Центр".

В сквере между домом, где жил Магомаев и посольством Азербайджана несколько лет назад был установлен памятник певцу.

Другие новости

В других СМИ