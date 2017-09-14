Названы предпочтения российских туристов в бархатный сезон

Теги: Общество туристы россия

Ассоциация туроператоров России рассказала о предпочтениях россиян на бархатный сезон. Первое место уверенно занимает Турция.

В период бархатного сезона Турция закрепила за собой лидерство предпочтений российских туристов. Об этом сообщает в четверг "Газета.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Там отметили, что на период с 20 августа по конец октября почти треть всех продаж пришлась на турецкие курорты. Второй по популярности у клиентов площадкой стала Россия (20,3% клиентов).