У Москвы нет планов по уравниванию количества дипломатов США и России

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Конкретных планов по уравниванию количества сотрудников диппредставительств США и России пока нет. Об этом заявил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков.

У Москвы нет планов по дальнейшему приведению количества дипломатов США в России к полному паритету с количеством российских дипломатических работников в этой стране. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

Он напомнил, что ранее было сказано, что Россия засчитывает постпредство при ООН, и это "наш резерв" для дальнейшего сокращения американских дипломатов на будущее. При этом конкретных планов в этой ситуации нет, сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена привести условия работы и численный состав диппредставительств США в нашей стране к полному паритету. По его словам, сейчас российская сторона рассматривает условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США.