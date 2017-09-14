В Петербурге пациентка получила ожоги во время операции. Возбуждено дело

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Следователи выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло в одной из травмотологических клиник Санкт-Петербурга. Во время плановой операции на пациентке загорелась медицинская простыня. Женщина с сильнейшими ожогами сейчас находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

Родные 53-летней петербурженки и представить себе не могли, чем обернется для нее посещение ортопедической клиники. К врачам обратились с просьбой восстановить кости левой руки - женщина повредила ее при падении. И во время обычной, плановой операции на пациентке вдруг вспыхнула медицинская простыня, которой та была укрыта, передает "ТВ Центр".

С операционного стола одной больницы женщину срочно пришлось везти на другой конец города, в ожоговый центр института скорой помощи имени Джанелидзе. Сейчас она в реанимации. С ожогами открытым пламенем второй и третьей степени, обгорело 25 процентов спины и плеча левой руки. К пациентке не пускают даже родных – слишком тяжелое состояние. С прессой семья общается исключительно без телекамер.

В Российском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена, где все произошло, сейчас работают следователи – пытаются выяснить причину возгорания в операционном блоке хирургического отделения. Администрация института – одного из крупнейших в стране медицинских учреждений - проводит свою проверку. Здесь уверяют: операцию проводила бригада опытных врачей. Имя пострадавшей не называют, ссылаясь на врачебную тайну.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся, причины мы пока не знаем, мы не отказываемся от этой ответственности, при необходимости будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, пациентке, которая пострадала", - отметил юрист-консультант РНИИТО им. Р.Р.Вредена Татьяна Епанишникова.

Это не первый случай, когда пациенты российских больниц получают серьезные ожоги во время стационарного лечения. В ноябре 2014 года в тульском роддоме №1 грудной ребенок получил ожоги 75 процентов тела, во время сеанса фототерапии вспыхнула медицинская лампа. А в 2012 году в детской краевой больнице на Ставрополье загорелась барокамера, в которой находился 17-летний юноша – позже он скончался от ожогов.

Что стало причиной случившегося в институте Вредена, предстоит выяснить следствию.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.