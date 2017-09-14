Турист из России найден повешенным в Турции
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Российского туриста Андрея Огородникова обнаружили повешенным в сквере недалеко от отеля в турецкой Анталье. По предварительным данным, 27-летний мужчина покончил с собой. Решается вопрос о репатриации тела в Россию.
Туриста из России Андрея Огородникова нашли повешенным в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России.
Тело 27-летнего мужчины было обнаружено в сквере недалеко от отеля, в котором он жил во время отпуска. Сообщается, что он приехал один.
На данный момент генконсульство России в Турции решает вопрос о репатриации тела. Ведется следствие для установления обстоятельств смерти Огородникова.
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