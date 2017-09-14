МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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Усиление ветра ожидается в Москве 14 сентября. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 11:00 пятницы.

В Москве днем, 14 сентября, ожидается сильный ветер. Такие условия будут в столице до утра пятницы, сообщает пресс-служба МЧС.

Усиление ветра, по данным синоптиков, произойдет в ближайшие часы. Такая погода сохранится до 11:00 пятницы. Местами в Москве будет усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

В МЧС напомнили, что при сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.