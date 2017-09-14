В Сети появилось фото "исторической встречи" Поклонской и Учителя

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Агентство ТАСС опубликовало фотографию встречи депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя, между которыми не утихает конфликт вокруг фильма "Матильда". В агентстве не уточнили, когда было сделано фото.

В Сети появилась фотография "исторической встречи" депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя, изображение опубликовало агентство ТАСС в Facebook.

Когда было сделано фото, агентство не сообщило.

Ранее Учитель заявил, что у него была "историческая пятиминутная встреча" с Поклонской, во время которой он предложил ей сперва посмотреть "Матильду", а уже потом говорить "плохие или хорошие слова", передает агентство "Москва".

Поклонская рассказала "Комсомольской правде", что на той встрече они обсудили сценарий и финансирование картины. На предложение Учителя посмотреть картину ответила отказом, сославшись на то, что у нее есть заключения экспертиз.

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