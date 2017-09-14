В Китае умерла старейшая в мире панда

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В китайском городе Фучжоу умерла старейшая в мире панда. Животному по кличке Басы было 37 лет. По человеческим меркам возраст панды превышал 100 лет.

Старейшая в мире панда скончалась в возрасте 37 лет в китайском городе Фучжоу. Об этом сообщает "Русская планета".

Панда по кличке Басы прожила в местном исследовательском центре более 30 лет. Животное назвали в честь долины, из которой ее спасли.

Басы была самой старой пандой из тех, которые содержатся в неволе. По человеческим меркам ее возраст превышал 100 лет.

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