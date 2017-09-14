Сотрудники посольства США в Москве лишились мест для парковки

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В Москве рядом cо входом в посольство США на Большом Девятинском переулке ликвидировали парковку для американских дипломатов. Ранее сообщалось о ликвидации незаконной парковки у генконсульства США в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге отменили разрешение на парковку у американской дипмиссии.

В Москве рядом c южным входом в посольство США на Большом Девятинском переулке ликвидировали парковку для дипломатов, пишет Газета.Ru.

"Раньше там были парковочные места для машин посольства, стояли соответствующие указатели. Теперь эти знаки убрали. На этом месте то ли платные парковочные места, то ли пешеходная зона" - рассказал изданию бывший работник посольства, добавив, что дорожные знаки отсутствуют по крайней мере со среды.

Ранее сообщалось о ликвидации незаконно организованной парковки у здания генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Екатеринбурге отменили разрешение на парковку у американского генконсульства, а во Владивостоке демонтировали бетонные блоки, ограждавшие территорию дипмиссии.

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