Полиция поможет обеспечить безопасность при показах "Матильды"

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В пресс-службе МВД России заявили, что полиция поможет обеспечить безопасность при показах фильма "Матильда". Накануне министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе министерства Владимиру Колокольцеву с подобной просьбой.

Полицейские помогут обеспечить безопасность при показах фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

"Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях", - говорится в сообщении.

Накануне министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность показа фильма "Матильда". Картина выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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