На нефтешахте в Коми произошел обвал породы
Теги: жертвы Происшествие шахта
На шахте в Коми произошел обвал горной породы. Сейчас под землей находятся более 100 шахтеров. Один человек погиб. По данным СМИ, шахта продолжает работу в штатном режиме.
Обрушение горной породы произошло на нефтедобывающей шахте в Коми. В результате погиб один человек, передает "Интерфакс".
Тело жертвы обвала извлечено из-под завалов. Других пострадавших нет. Шахта продолжает работу в штатном режиме.
По данным РИА Новости, речь идет о нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть". Там под землей находятся около 110 горняков.