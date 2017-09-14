Евросоюз продлил индивидуальные санкции против граждан России

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Совет ЕС в четверг официально продлил индивидуальные санкции против физических и юридических лиц из России, которых считает причастными к нарушению суверенитета Украины. Ограничительные меры продлены на полгода.

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Всего в европейском санкционном списке находятся 149 человек и 38 компаний.



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