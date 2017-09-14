Песков прокомментировал решение США по "Лаборатории Касперского"

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Кремль считает, что решение США по отказу от использования продукции "Лаборатории Касперского" в госорганах бросает тень на Вашингтон как партнера. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, происходящее лежит в плоскости недобросовестной конкуренции и нарушения всех международных торговых правил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом властей США от использования продукции "Лаборатории Касперского", передает ТАСС. В Кремле считают, что это бросает тень на Вашингтон как партнера.

Происходящее "лежит в плоскости недобросовестной конкуренции, нарушения всех международных торговых правил и, конечно, направлено на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний", уверен Песков.

Накануне Министерство внутренней безопасности США распространило заявление, в котором потребовало от американских госучреждений отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения.

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