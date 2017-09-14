В Кремле назвали телефонным терроризмом звонки об угрозах взрыва
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Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин был сразу проинформирован о ряде хулиганских звонков с угрозами взрывов в российских регионах. По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время спецслужбы принимают все необходимые меры для установления лиц, причастных к телефонному терроризму.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был сразу проинформирован о ряде хулиганских звонков с угрозами взрывов в российских регионах. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Безусловно, это - телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков. Необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков", - отметил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не комментируют версии СМИ о том, откуда исходят эти звонки. По словам Пескова, нужно подождать конкретных результатов расследования и затем делать выводы.
За последние несколько дней по всей России эвакуировали сотни мест массового скопления людей из-за сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке. В свою очередь, в Москве за последние сутки из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов было эвакуировано более 100 тысяч человек. Всего поступило 65 звонков на более чем 70 объектах.
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