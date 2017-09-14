Власти Украины решили углубить Азовское море

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На Украине приняли решение углубить дно Азовского моря. В министерстве инфраструктуры страны отметили, что это необходимо для поддержания навигационных габаритов в Мариупольском и Бердянском портах.

Украинские власти приняли решение углубить дно Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В настоящее время в акваторию Азовского моря оперативно направили земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов". В министерстве отметили, что углубление дна в Мариупольском и Бердянском портах необходимо для поддержания их навигационных габаритов.

Кроме того, правительство Украины поддержало и приняло данное предложение.

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