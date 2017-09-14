Антидопинговые агентства требуют отстранить Россию от ОИ-2018

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Главы антидопинговых агентств 17 стран требуют отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. При этом они не против выступления некоторых российских спортсменов на соревнованиях под нейтральным флагом.

Антидопинговые агентства 17 стран требуют отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

"У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", - цитирует издание заявление глав агентств.

Документ был составлен на встрече членов 17 антидопинговых агентств в американском городе Денвер. При этом они не против выступления некоторых российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом, но только при тщательном допинг-контроле.

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