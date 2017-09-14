В Киеве завели уголовное дело после стрельбы в лицее

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В киевском лицее произошла стрельба. В результате происшествия пострадал 15-летний подросток. Как сообщили в местной полиции, стрелка удалось задержать — им оказался 23-летний молодой человек. О его мотивах пока ничего не сообщается.

В Киеве задержали 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу из травматического оружия в одном из лицеев украинской столицы.

Как сообщили ТАСС в местной полиции, нападение произошло внезапно. Мужчина выстрелил в 15-летнего юношу на территории учебного заведения и ранил его в ногу, после чего скрылся. Позже полицейским удалось задержать жителя Киева, который стрелял в подростка.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. О мотивах подозреваемого пока ничего не сообщается.

5 сентября в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса пришел в школу с пневматической винтовкой и кухонным топориком. Он напал на учительницу, ударив ее топориком, выстрелил из оружия, а затем начал взрывать петарды. Школьники, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон учебного заведения.

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