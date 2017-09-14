Замглавы ФСИН не признал вину в растрате 160 млн рублей

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Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов не признал вину в особо крупной растрате. Следствие заявляет, что его вина подтверждается показаниями ряда лиц. Коршунов обвиняется в растрате 160 миллионов рублей.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов в суде не признал свою вину в растрате в особо крупном размере. Об этом сказал в ходе заседания в Басманном суде, где решается вопрос о его аресте, пишет ТАСС.

"Я обязан был списать эти деньги (штрафы и неустойку за просрочку исполнения госконтрактов)", - приводит его слова "Интерфакс".

Как сообщил адвокат Коршунова Александр Линников, при обыске у его клиента следователи обнаружили около двух миллионов рублей. Защитник попросил приобщить к делу справку о том, что эта сумма не превышает годовой доход Коршунова, который составляет около 4 миллионов рублей.

В свою очередь следователь заявил, что вина замглавы ФСИН подтверждается показаниями ряда лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Олег Коршунов был задержан накануне. Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей.