Видео ударов российских подлодок по объектам ИГ в Сирии
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Минобороны опубликовало видео ударов российских подлодок "Великий Новгород" и "Колпино" по объектам ИГ в Сирии. В результате атаки были поражены пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов террористов.
Минобороны опубликовало видео ударов российских подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино" крылатыми ракетами "Калибр" по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает TVC.ru.
Российские подлодки поразили пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Всего по объектам террористов из подводного положения было выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.
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