"Ивантеевскому стрелку" предъявили обвинение

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Следствие предъявило обвинение девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщил адвокат Виктор Запрудский. При этом он отказался комментировать суть обвинений из-за подписки о неразглашении информации.

Устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке девятикласснику предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Запрудского.

"Да, моему доверителю обвинение предъявлено", - сказал Запрудский. При этом адвокат отказался комментировать суть обвинений, так как у него взяли "подписку о неразглашении тайны предварительного следствия".

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал школьника до 5 ноября.

Инцидент произошел 5 сентября во время урока информатики. Ученик девятого класса школы в Ивантеевке выстрелил в учительницу из пневматического оружия, а затем напал на нее с кухонным топориком и ударил по голове. После этого подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и вновь открыл стрельбу из оружия. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Халатность".

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