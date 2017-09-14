Баклан станет талисманом стадиона "Санкт-Петербург"

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Новым персонажем-талисманом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан. Ростовая кукла в виде птицы будет работать на арене в дни матчей в течение футбольного сезона 2017/2018. Первое появление баклана на стадионе ожидается в октябре.

Баклан станет персонажем-талисманом стадиона "Санкт-Петербург" в футбольном сезоне 2017-2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Зенит".

"Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона", - говорится в сообщении. Первое появление нового талисмана на футбольной арене ожидается в октябре.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что бакланы своими мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли петербургского стадиона. В связи с этим арене "Санкт-Петербург" необходима система защиты от птиц, аналогичная той, что действует в аэропортах.

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