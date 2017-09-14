Путин поздравил Медведева с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя правительства Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не уточнив деталей. 14 сентября премьер-министру исполнилось 52 года.

Президент Владимир Путин поздравил председателя правительства Дмитрия Медведева с днем рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент поздравил председателя правительства", - сказал он, не уточнив деталей. 14 сентября Медведеву исполнилось 52 года.

Ранее в ходе телефонных разговоров главу правительства поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Белоруссии Андрей Кобяков, Киргизии Сапар Исаков, Армении Карен Карапетян, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Узбекистана Абдулла Арипов.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в четверг у главы правительства обычный рабочий день, никаких торжеств не планируется. По ее словам, Медведев "проведет этот день на рабочем месте, а вечером отметит день рождения с семьей и друзьями".

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