Путин на переговорах с Атамбаевым рассказал о росте торговли с Киргизией

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Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. По словам российского лидера, взаимодействие между двумя странами растет.

Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Главы государств обсудили различные проблемы двустороннего сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

Через месяц, 15-го октября, в Киргизии пройдут президентские выборы. Алмазбек Атамбаев в них не участвует. Но до декабря, когда истечёт срок его полномочий, он надеется решить с российскими руководителями как можно больше существующих вопросов.

Владимир Путин отметил, что связи между нашими странами успешно развиваются благодаря, в том числе регулярным встречам лидеров.

Владимир Путин: "В целом мы удовлетворены, растёт товарооборот, есть подвижки практически по всем направлениям. Мы отмечаем, и вы тоже об этом говорили, что после присоединения Киргизстана к ЕврАзЭС наблюдается активизация экономических связей и с другими участниками объединения. Всё это позитивные тренды, мы очень рады. Но конечно, нужно, наверное, повнимательнее на некоторые вопросы нам посмотреть".

Алмазбек Атамбаев: "Я рад, потому что каждый раз какие-то вопросы, я не буду скрывать, и наши республиканские ставлю, всегда нахожу понимание. Я думаю, мы должны сделать всё для того, чтобы вот этот уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, чтобы он шёл только, развивался дальше, поднимался выше".