Собянин: медкластер в "Сколково" примет первых пациентов в 2018 году
Теги: Общество собянин здравоохранение сколково израиль москва медицина
Международный медицинский кластер в "Сколково" в Москве откроется для пациентов в начале 2018 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр принял участие в подписании соглашения между кластером и его первым оператором — медицинской организацией "Хадасса".
В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между медицинским кластером инновационного центра "Сколково" и его первым иностранным оператором — израильской клиникой "Хадасса", передает "ТВ Центр".
Это крупный многопрофильный медицинский центр. Как отметил в ходе торжественной церемонии Сергей Собянин, проект прошел большой путь: от принятия федерального закона о работе иностранных медиков в России до возведения новых корпусов. Мэр отметил, что в российской столице ожидается строительство еще около десятка филиалов крупных зарубежных клиник.
"Мы рассчитываем, что уже в начале 2018 года первых пациентов примет диагностический корпус, в котором разместится клиника "Хадасса". Еще несколько иностранных клиник с мировым именем заявили о своем желании участвовать в этом проекте. Ведутся переговоры с инвесторами, которые готовы вложить средства в создание и развитие московского международного кластера", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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