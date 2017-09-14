Почти 500 объектов эвакуировали в России за три дня

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За серией телефонных угроз о якобы заложенных бомбах в российских городах могут стоять сторонники запрещенной группировки "Исламское государство", сообщают СМИ. Личности злоумышленников установлены, их объявят в международный розыск. Президент Владимир Путин уже проинформирован.

Московская школа 1362 пополнила список объектов, где проводилась эвакуация, передает "ТВ Центр". Тревожный звонок раздался здесь в четверг около полудня во время занятий. Уроки были прерваны распоряжением всем покинуть здание. В безопасном месте школьники дожидались родителей. Учителя передавали подопечных мамам и папам лично в руки.

Только в Москве в четверг были эвакуированы 10 школ. Как и сотни учебных заведений по всей стране. Именно школы и вузы стали самыми популярными объектами телефонных хулиганов. Так, в Ставрополе был сорван учебный процесс в Северо-Кавказском федеральном университете.

Школы, торговые центры, гостиницы, офисные и административные здания, включая мэрии различных городов, вокзалы и аэропорты. Звонящих интересуют места массового скопления людей. География - от Владивостока до Калининграда: Южно-Сахалинск и Магадан, Иркутск, Красноярск, Омск, Томск, Новосибирск, Челябинск, Пермь, тревожные звонки раздавались в Самаре, Брянске, Рязани и в обеих столицах. Это далеко не полный список. За два дня по всей стране эвакуировали свыше 130 тысяч человек. Характерная деталь - анонимы звонят не в оперативные службы, а напрямую в организации. Текст одинаков, напоминает заранее сделанную аудиозапись, рассказывают те, кто слышал эти сообщения.

По некоторым данным, звонящие используют IP-телефонию. Это означает, что номер привязан не к стационарному телефону и не к сим-карте, а к интернет-ресурсу, что существенно осложняет поиск. Ряд информагентств сообщают, что правоохранители уже установили лиц, совершавших анонимные звонки.

"Как рассказал источник в правоохранительных органах, волну звонков с угрозами инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством". Всех звонивших объявят в международный розыск", - пишет РИА Новости. По данным источников агентства, за три дня лжеминированию подверглись почти 500 объектов по всей территории России.

Волна звонков с угрозами минирования - не просто хулиганство. Деяние может быть квалифицировано как уголовное преступление. Сообщается, что звонки в Россию поступали из-за рубежа. К делу может подключиться Интерпол. Главное - установить злоумышленников. Все сообщения оказались ложными. Объекты, где прошла эвакуация, работают в обычном режиме.

Павел Прокопенко, Александр Терентьев, Дмитрий Денежкин. "ТВ Центр".