Обувной ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

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Арбитражный суд столицы признал банкротом обувного ритейлера "Фирма "Анта", которому принадлежит бренд Carlo Pazolini. Отчет о ходе банкротства компании должен быть представлен в начале марта следующего года.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российского обувного ритейлера "Фирма "Анта", которому принадлежит бренд Carlo Pazolini. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, конкурсным управляющим компании назначен Сергей Бойко. Он должен будет представить отчет о ходе банкротства 5 марта следующего года.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области официально признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро". В 2015 году она являлась второй в России по годовому пассажирообороту после "Аэрофлота".

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