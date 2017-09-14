Журналисты наблюдали за пусками "Калибров" с борта "Адмирала Эссена"

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В Сирии точными ударами крылатых ракет "Калибр" с российских подлодок уничтожены объекты террористов. Пуски из подводного положения выполнили субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые сейчас находятся в Средиземном море. Целями стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения боевиков в окрестностях Дейр-эз-Зора. Российские силы продолжают оказывать поддержку правительственным войскам при проведении операции по освобождению города.