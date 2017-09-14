Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова до 13 ноября

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Басманный суд столицы арестовал замдиректора ФСИН Олега Коршунова по обвинению в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей. Он будет находиться под стражей до 13 ноября.

Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, которого обвиняют в растрате государственных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Коршунова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 ноября", - сказала судья Елена Ленская.

В ходе заседания следователь посчитал, что, находясь на свободе, Коршунов может оказать влияние на свидетелей и просил заключить его под стражу. В свою очередь, защита настаивала на домашнем аресте для замглавы ФСИН. При этом сам обвиняемый свою вину не признал.

Олег Коршунов был задержан накануне. Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей.

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