Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова до 13 ноября
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Басманный суд столицы арестовал замдиректора ФСИН Олега Коршунова по обвинению в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей. Он будет находиться под стражей до 13 ноября.
Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, которого обвиняют в растрате государственных средств. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Коршунова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 ноября", - сказала судья Елена Ленская.
В ходе заседания следователь посчитал, что, находясь на свободе, Коршунов может оказать влияние на свидетелей и просил заключить его под стражу. В свою очередь, защита настаивала на домашнем аресте для замглавы ФСИН. При этом сам обвиняемый свою вину не признал.
Олег Коршунов был задержан накануне. Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей.
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