В парке "Зарядье" опровергли кражу растений посетителями

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Руководитель пресс-службы "Зарядья" Карина Горобец заявила, что сотрудника парка не зафиксировали случаев хищения растений посетителями. Ранее сообщалось, что за три дня в "Зарядье" вытоптали и выкопали 10 тысяч растений и цветов.

Сотрудники столичного парка "Зарядье" не зафиксировали случаев хищения растений посетителями. Об это сообщила руководитель пресс-службы парка Карина Горобец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы", - сказала Горобец. Она также отметила, что в настоящее время неизвестна сумма ущерба, нанесенного парковым растениям.

Ранее сообщалось, что за три дня в "Зарядье" вытоптали и выкопали 10 тысяч растений. С четверга парк меняет режим работы, чтобы усилить охрану ландшафтных объектов. Теперь вход на территорию будет осуществляться с 15-минутными перерывами. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.

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