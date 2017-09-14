Жертвами двойного теракта в Ираке стали 52 человека
В Ираке произошел двойной теракт, жертвами которого стали 52 человека. Взрывы прогремели в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия. Группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие взрывные устройства.
В Ираке в четверг произошел двойной теракт, унесший жизни 52 человек. Ответственность за взрывы неподалеку от города Насирия взяли на себя боевики "Исламского государства" (ИГ, деятельность террористической организации запрещена в России — TVC.RU), передает "Интерфакс".
По словам губернатора провинции Ди-Кар Яхьи ан-Нассири, большинство жертв - паломники из Ирана. Кроме того, как следует из обновленных данных, ранения получил 91 человек. Ранее сообщалось о 50 жертвах и 83 пострадавших.
В четверг в Ираке группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.
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