В Монако министр ушел в отставку на фоне слухов о его дружбе с Рыболовлевым

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Министр юстиции Монако Филипп Нармино объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне сообщений французских СМИ о тайном участии представителей судебной власти королевства в тяжбе между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

Глава Минюста Монако Филипп Нармино подал в отставку после публикаций СМИ о том, что он мог оказать влияние на судебное разбирательство между российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым и арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье, передает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Князь Монако Альбер II счел поступок Нармино правильным решением. По его словам, "сложившаяся в медиа-пространстве обстановка могла бы помешать работе судебных властей".

В апреле 2015 года Рыболовлев обвинил Бувье, у которого он приобрел около 40 произведений искусства для своей коллекции, в мошенничестве. Российский бизнесмен утверждает, что арт-дилер завышал цены на предметы искусства, чтобы присваивать часть средств.

Бувье эти обвинения категорически отрицает, указывая, что согласовывал все цены с Рыболовлевым. Несмотря на это, в феврале 2015 года Бувье в Монако предъявили обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.

Ранее в распоряжение французской газеты Le Monde попали DVD-диски с "неудобной для монакской полиции и судебных органов информацией". По данным газеты, Рыболовлев обратился к адвокату Татьяне Бершеда за помощью в тяжбе с Бувье.

Сотни SMS-сообщений с телефона адвоката якобы доказывают наличие тайной структуры, действовавшей в интересах Рыболовлева. В сообщениях, пишет издание, содержится информация о встречах Рыболовлева с Нармино и подарках для монакского министра. Кроме того, Le Monde утверждает, что в скандале замешаны высокопоставленные сотрудники полиции Монако.

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