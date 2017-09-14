Генштаб уведомил НАТО о начале учений "Запад-2017"

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В России и Белоруссии в четверг стартовали совместные стратегические учения "Запад-2017". Они носят оборонительный характер. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО генералу Кертису Скапарротти.

В России и Белоруссии стартовали совместные стратегические учения "Запад-2017". Их проводят на 6 полигонах с участием почти 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В маневрах задействованы боевые самолёты и вертолёты, а также танки, реактивные системы залпового огня и миномёты. Ещё до своего начала российско-белорусские учения вызвали опасения в США и странах Евросоюза, якобы Россия под таким прикрытием может стягивать войска к границам. Эту волну нагнетания страстей в Кремле назвали провокационной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Министерство обороны нашей страны действует в строгом соответствии с международным правом. О том, что учения имеют плановый и оборонительный характер, ещё раз заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в телефонном разговоре со своим коллегой из НАТО Кёртисом Скапаротти. Беседа состоялась по инициативе Альянса.