Неизвестные украли банкомат из ТЦ в Новой Москве и увезли его на машине

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Шестеро неизвестных с помощью автомобиля похитили банкомат из торгового центра в Новой Москве. В нем находилось около 3,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Новой Москве шестеро неизвестных похитили банкомат из торгового центра. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

"Шестеро неизвестных подъехали к торговому центру на автомобиле Chevrolet Blazer без государственного номера. Взломав дверь эвакуационного выхода центра, злоумышленники проникли в холл, зацепили тросом банкомат, в котором находилось около 3,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что затем с помощью автомобиля злоумышленники вырвали устройство из креплений, погрузили его на машину и скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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