СМИ узнали о задержании первых подозреваемых по делу об угрозах взрыва

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По делу о массовых сообщениях об угрозе взрыва в российских регионах задержаны первые подозреваемые. Ими оказались так называемые подражатели - подростки, которые после увиденной информации в различных СМИ и социальных сетях решили повторить этот опыт.

Правоохранительные органы задержали первых подозреваемых по делу о массовых звонках об угрозе взрыва в российских регионах. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, задержанными оказались так называемые подражатели. Это подростки, которые после увиденных сообщений о минированиях в различных СМИ и социальных сетях, решили повторить этот опыт.

"Вычислить их удалось довольно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны. В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, "заминировавший" по телефону Дворец спорта", - говорится в сообщении.

При этом спецслужбы считают, что настоящие организаторы "телефонных атак" находятся заграницей. Во время звонков использовалась специальные средства интернет-телефонии и различные мессенджеры. Ранее теми же каналами связи пользовались террористы запрещенной в России организации "Исламское государство".

За последние несколько дней по всей России эвакуировали сотни мест массового скопления людей из-за сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке. В свою очередь, в Москве за последние сутки из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов было эвакуировано более 100 тысяч человек. Всего поступило 65 звонков на более чем 70 объектах.

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