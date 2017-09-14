Украинские авиакомпании попали под санкции США за сотрудничество с Ираном

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США за сотрудничество с Ираном ввели санкции против двух украинских авиакомпаний. По мнению американского Минфина, "ДАРТ" и "Хорс" помогали включенным в санкционные списки иранским и иракским авиаперевозчикам, предоставляя им свои самолеты.

Министерство финансов США ввело санкции против двух украинских авиакомпаний, передает ТАСС. "ДАРТ" и "Хорс", считают в Вашингтоне, помогали включенным в санкционные списки иранским и иракским авиаперевозчикам, предоставляя им свои самолеты.

В ведомстве утверждают, что "Хорс" и "ДАРТ" сотрудничали с Caspian Air и Al-Naser Airlines, передавая им в субаренду воздушные суда американского производства с экипажем.

Санкции означают запрет для американских граждан и компаний вести дела с внесенными в черный список фирмами.

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