В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

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К концу года на территории комплекса "Москва-Сити" откроется самая высокая смотровая площадка в Европе. Она расположится на 89-м этаже "Башни Федерация. Восток". Высота здания составляет 374 метра.

На территории комплекса "Москва-Сити" в "Башне Федерация. Восток" к концу года откроется самая высокая смотровая площадка в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ЗАО "Башни Федерация" Михаила Смирнова.

"Строительная готовность здания - 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка", - сказал Смирнов.

Кроме того, на территории здания начнет работать фабрика по производству мороженого, которая также станет самой высокой в мире.

Высота "Башни Федерация. Восток" составляет 374 метра. Смотровая площадка расположится на 89-м этаже башни, как это было предусмотрено еще при проектировании небоскреба.