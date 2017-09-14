Главу "Лаборатории Касперского" вызвали в Конгресс США для дачи показаний

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Евгений Касперский, сооснователь "Лаборатории Касперского", приглашен в комитет по науке, космосу и технологиям нижней палаты Конгресса США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного ПО. Слушания запланированы на 27 сентября.

Гендиректора и сооснователя "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского пригласили на заседание комитета по вопросам науки, космоса и технологий Конгресса США для дачи показаний по поводу безопасности ПО его компании, передает Reuters.

Слушания запланированы на 27 сентября. Помимо главы российской антивирусной компании, на встречу приглашены независимые американские эксперты по кибербезопасности.

Ранее Министерство внутренней безопасности США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского".

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами России. Касперский, в свою очередь, ранее заявил о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.

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