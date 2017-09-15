КНДР снова запустила ракету в сторону Японии

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Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Спустя семь минут она вошла в воздушное пространство Японии, преодолела его за две минуты и упала в море. По версии Минобороны Южной Кореи, исходя из траектории полёта, это "Хвасон-12" - точно такой же тип был испытан в конце августа, но в этот раз ракета пролетела на 1000 километров больше.

КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. В Японии в связи с запуском сработала система экстренного оповещения. Жителей северо-востока призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах, было остановлено движение скоростных поездов, передает "ТВ Центр".

"Силы самообороны от момента пуска до падения ракеты засекли и отслеживали её полет. Так как было ясно, что фрагменты ракеты не нанесут вреда, её не сбивали. Перелетев через территорию Японии, ракета упала в 2000 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Падения объектов на территории Японии, а также ущерба судам и самолетам не зафиксировано", - сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

В связи с пуском уже в пятницу Совет Безопасности ООН соберется на закрытое совещание. Экстренные консультации, как сообщается, инициировали США, Япония и Южная Корея.

Очередной запуск Пхеньян провёл спустя всего несколько дней после того, как Совбез ООН единогласно одобрил ужесточение санкций против КНДР - новый пакет серьезно ограничивает импорт нефти в Северную Корею, и на 90% лишает страну доходов от экспорта. Между тем, Москва считает, что потенциал санкционного давления на Пхеньян полностью исчерпан и необходимо урегулировать кризис дипломатическим путём.

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