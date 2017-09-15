В Сирии восстанавливают разграбленные боевиками исторические ценности

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На территориях, где режим прекращения огня контролирует российская военная полиция, ускоренными темпами восстанавливают здания и инфраструктуру. В том числе исторические ценности. В разграбленный боевиками монастырский комплекс в Маалюле завезли строительные материалы, началась реставрация уникальной храмовой пещеры.

Это отверстие от выстрела крупнокалиберного пулемета. Террористы специально метились в икону. Отец Ильяс показывает ущерб, нанесенный древнейшему женскому монастырю Святой Феклы в Маалюле. Часовню боевики пытались сжечь, передает "ТВ Центр".

"Мы смогли восстановить алтарь. А вот фрески пострадали очень сильно. Видите эти почерневшие стены. Это просто ужасно. Их будет очень сложно восстанавливать", - рассказал настоятель церкви святого Ильи отец Ильяс.

Старинные иконы террористы продавали на черном рынке. А новые, недавно написанные монахинями, уничтожали. Часть икон сожгли, а иконостас разбили кувалдой. Служители храма собрали все, что осталось в этой часовне. Занимаются восстановлениям. Здесь же можно поставить свечи и помолиться за мир и благополучие.

Террористы пытались взорвать и пещеру где хранятся мощи святой Феклы. Ученица апостола Павла жила здесь в первом веке, проповедуя единого бога и исцеляя больных.

"Вот там, где стоят свечи, есть специальное отверстие. Люди, которым помогла молитва, Фекле оставляют подарки, драгоценности. Боевики украли все, но до мощей они просто не дотянулись. Они спрятаны глубоко. Поэтому они уцелели, когда тут прогремел взрыв", - отметил отец Ильяс.

Правительственные силы с огромным трудом освобождали город от террористов. Бои шли буквально за каждый метр святой земли. Боевики занимали господствующие высоты и оттуда вели минометные обстрелы города.

Монахинь из Маалюли укрыли от боевых действий в Хомсе. Они и сейчас там. Ждут, пока восстановят их кельи. Деньги на ремонт выделяет государство. "Кельи мы сделаем быстро, а с храмом, видимо, тяжело придется. Нужно ведь восстанавливать так, чтобы сохранить исторические артефакты. Над этим работают 500 человек", - рассказал инженер Ильяс Хиляль.

Колокол с самой высокой часовни сейчас в Дамаске. Его реставрируют лучшие специалисты Сирии. Как только он снова окажется на своем месте, откроет свои двери и монастырь святой Фёклы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Маалюля, Сирия.